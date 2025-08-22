Верховный суд пояснил разницу между откатом и взяткой

Для признания человека виновным в получении взятки необходимо доказать, что деньги передавались должностному лицу именно за служебные действия или покровительство, а не в рамках схемы перераспределения бюджетных средств, разъяснил Верховный суд (ВС). В высшую инстанцию с кассационной жалобой обратился экс-чиновник Дим Муслимов, занимавший должность начальника федерального государственного казенного учреждения в Башкирии, который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сообщает газета «Ведомости».

Как следует из жалобы, 31 августа 2023 г. Муслимов был признан виновным в организации схемы незаконного распределения материальной помощи: подчиненные по его указанию писали рапорты на выплаты, которые он утверждал, после чего сотрудники возвращали ему значительную часть полученных средств. Суд квалифицировал действия фигуранта как получение взяток по 17 эпизодам и злоупотреблении полномочиями. С учетом предыдущего приговора ему назначили 13 лет строгого режима, штраф 60,1 млн руб., запрет занимать должности в органах власти на семь лет и лишение звания полковника внутренней службы.

Адвокат в апелляции настаивал: речь шла не о взятках, а о том, что Муслимов изымал часть бюджетных средств, которые сам же распределял подчиненным. Эти действия, по его мнению, подпадают лишь под ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Приговор остался в силе. Тем не менее ВС не согласился с квалификацией деяния нижестоящей инстанции, указав, что понятие взятки требует встречный характер передачи денег – за конкретные действия или бездействие. В материалах дела доказательств таких договоренностей не было: сотрудники лишь возвращали часть незаконно начисленной помощи по указанию руководителя, опасаясь потерять работу. В итоге ВС отменил приговор и определил передать дело на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда Башкирии.

В бизнес-сообществе понятия «откат» и «взятка» часто воспринимаются по-разному, хотя в уголовном праве такого понятия, как «откат», не существует, объясняет член генсовета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Решение ВС касается внутренних отношений в госструктуре и, например, не повлияет на правоприменительную практику в сфере госзакупок, подчеркивает Авдеева. Бизнес больше пугает тенденция, когда возбуждаются уголовные дела о взятках, в которых не установлен взяткополучатель, что создает правовую неопределенность и может привести к необоснованным арестам, добавляет она.

«Значение решения Верховного суда в том, что оно еще раз закрепляет важный ориентир: предмет взятки должен представлять собой отдельные ценности, передаваемые до или после совершения действий, но не те средства, которые уже были получены и распределяются в рамках незаконной схемы», – отмечает советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Для будущих дел выводы ВС будут иметь существенное значение – для квалификации по ст. 290 УК РФ акцент следует делать на установлении факта передачи именно сторонних ценностей, связанных с должностным поведением, заключил адвокат.

«Возврат» части незаконно распределенных бюджетных средств без доказанной встречности не является взяткой, соглашается управляющий партнер ADVOLAW Антон Пуляев. Пленум ВС подчеркивает: «общее покровительство/попустительство» можно вменять только при доказанной договоренности, а не по презумпции, заключил Пуляев.

Переквалификация на «злоупотребление полномочиями» может существенно смягчить приговор (максимум четыре года против восьми за взятку), напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова. Хотя Россия не прецедентная юрисдикция, позиция ВС может стать аргументом для пересмотра аналогичных дел в надзорных инстанциях, заключила эксперт, которого цитирует газета «Ведомости».

