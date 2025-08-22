Ненавижу и презираю: «Альфа-Банк» обвиняют в телефонном «терроре»

Россияне в интернете массово жалуются на агрессивный обзвон от имени «Альфа-Банка». В русском сегменте Интернета на запрос «Спам от «Альфа-Банка» без труда находится множество жалоб на то, что представители финучреждения месяцами названивают абонентам с предложением перейти на обслуживание. При этом в большинстве случаев абонент не давал банку свои персональные данные, номер телефона и сведения об имеющемся у него бизнесе. То есть «Альфа-Банк» где-то добыл эти данные, видимо, нелегально, что в контексте нового закона о защите персональных данных, пожалуй, может и повлечь за собой большие проблемы с контролирующими органами.

Накануне эмоциональным постом на тему навязчивости «Альфы» поделился политолог Павел Данилин в своем телеграм-канале «Что-то знаю/Павел Данилин». В нем, в частности, говорится:

«Хотелось бы обратиться к руководству и маркетологам Альфа-Банка. Вот уже два месяца, как ваши телефонные террористы (ака – наемные сотрудники колл-центров) звонят мне и моей жене с предложением моей организации перейти на обслуживание в вашем банке. Это живые люди, реально существующие и разговаривающие. Они звонят мне, Павлу Викторовичу Данилину, (то есть, не на шару звонят), что-то предлагают, а ты им объясняешь, что мне не нужно ваше предложение, и больше не звоните сюда. Кладешь телефон, блокируешь номер, а через день-два – новый звонок. Эти люди (на самом деле – нелюди) не понимают просьб удалить меня из вашей базы обзвонов, они вообще ничего не понимают. Причем, могут начинать звонить с раннего утра.

Уважаемые (на самом деле, нет) сотрудники Альфа-Банка! Поверьте, даже если все российские кредитные организации закроются, я скорее сам ликвидирую свой бизнес, чем буду обслуживаться в вашем банке. Я вас в буквальном смысле слова уже ненавижу и презираю», – написал Павел Данилин.

Отметим, что сотрудники и читатели «Нового Дня» также регулярно жалуются на навязчивость «Альфа-Банка». К примеру, читательница Алина сообщает, что ей уже почти год с завидной регулярностью с разных номеров звонят представители финорганизации и предлагают перевести к ним на РКО счет ИП. Вежливых просьб больше не звонить, пояснений, что человек, занимающийся бизнесом, способен сам принять решение о том, в каком банке вести счет, никакого эффекта не имеют. Блокировки номеров тоже не помогают – эти люди всегда возвращаются с новыми звонками. Откуда у обзвонщиков данные по ИП и номер телефона – не известно, данный ответ они оставляют без ответа, кладя трубку.

«Новый День» 8 августа 2025 года направил в пресс-службу запрос с просьбой объяснить, где банк берет контакты пользователей и персональные данные, если сами пользователи ему их не предоставляли и пользоваться не разрешали. На момент написания статьи никакого ответа от «Альфа-Банка» в редакцию не поступило. Видимо, это слишком сложные вопросы.

Москва, Елена Васильева

