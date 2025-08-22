Неожиданно: известный российский политолог Сергей Марков* признан иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов известного политолога Сергея Маркова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст пояснил, что эксперт, который ранее на президентских выборах был доверенным лицом главы государства Владимира Путина, принципиально выступал с пророссийских позиций и считался прокремлевским политологом, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

«Кроме того, (он) принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – пояснили в Минюсте РФ.

* признан иноагентом в РФ

Москва, Анастасия Смирнова

