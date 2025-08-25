Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, среди которых МАДИ и ВШЭ

Рособрнадзор вынес предостережения по соблюдению обязательных требований законодательства 16 вузам, в числе которых оказались Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и НИУ Высшая школа экономики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предостережения также получили Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный университет путей сообщения, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и другие.

Рособрнадзор предложил администрациям вузов принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Москва, Анастасия Смирнова

