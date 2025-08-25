Финская компания Fortum по указу Путина передана в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества долю финской энергетической компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт». Об этом говорится в указе главы государства, который размещен на портале публикования правовых актов и вступил в силу после опубликования.

Иностранная компания владела 100% акций АО «Челябэнергоремонт».

После начала специальной военной операции на Украине Fortum решила свернуть деятельность в России и продать бизнес менеджменту.

