Понедельник, 25 августа 2025, 20:59 мск

Финская компания Fortum по указу Путина передана в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества долю финской энергетической компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт». Об этом говорится в указе главы государства, который размещен на портале публикования правовых актов и вступил в силу после опубликования.

Иностранная компания владела 100% акций АО «Челябэнергоремонт».

После начала специальной военной операции на Украине Fortum решила свернуть деятельность в России и продать бизнес менеджменту.

