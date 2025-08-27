Американский киноактер Стивен Сигал вместе с сыном зарегистрировал бизнес в России

Известный американский киноактер Стивен Сигал, который занимает должность спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США, совместно с сыном Домиником зарегистрировал 26 августа в России компанию «Хикари». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно реестру, фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления, а также на торговле продуктами, одеждой, продаже самолетов и научных исследованиях в нанотехнологиях.

Из опубликованных документов следует, что киноактер имеет 34% доли в данном бизнесе, его сын – 33%. Оставшаяся часть – у ООО «Эко-инвест 23», где 55% доли приходится на бизнесмена Михаила Замарина.

Москва, Анастасия Смирнова

