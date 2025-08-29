Умер великий русский композитор Родион Щедрин

В ночь на 29 августа скончался великий русский композитор Родион Щедрин, сообщает Большой театр. Ему было 93 года.

​«Родион Щедрин – это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», – говорится в некрологе, размещенном Большим.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1950 году Московское хоровое училище. В 1955-м – Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского.

К 1959 году Щедрин имел в своем творческом активе фортепианные сочинения, хоры, Первую симфонию (1958).

В 1960-е годы композитор создал свое самое исполняемое сочинение – балет «Кармен-сюиту» (1967), впервые обратился к опере «Не только любовь» (1961), начал серию концертов для оркестра «Озорные частушки» (1963) и «Звоны»(1968), сочинил оратории «Поэтория» (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и «Ленин в сердце народном» (1969), а также 24 прелюдии и фуги.

Щедрин – Народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии России (1992, 2018). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» – I степени (2022), II степени (2007), III степени (2002), IV степени (2012). Награжден орденом Почета (2017).

Родион Щедрин был женат на великой русской балерине Майе Плисецкой, она скончалась в 2015 году.

Москва, Елена Васильева

