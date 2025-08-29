Гибрид технократа и политика, сохраняющий лояльность центру – политологи обсудили идеальный образ губернатора-2025

Обобщенный образ идеального российского политика 2025 года обсудили на круглом столе в ТАСС политологи. Выяснилось, что сейчас востребован универсальный менеджер с критическим мышлением, эмоциональным интеллектом и стремлением к самосовершенствованию, которые делают его «сильнее любой нейросети». При этом идеальный губернатор 2050 года – гибрид технократа и политика, сочетающий эффективное управление, социальную ответственность и стратегическое мышление.

Вышеуказанные выводы содержатся в докладе «Россия будущего – 2050: идеальный регион, лучший город, образ идеального управленца». Его подготовил авторский коллектив Фонда прогрессивной политики. Доклад – продукт дискуссий и споров, взвешивания экспертных позиций и в чем-то строгой логики происходящего,а цель его – поиск решений для того, чтобы сбылись оптимистичные сценарии.

«Управленец будущего – универсальный солдат, способный разговаривать и договариваться со всеми, с хорошим образованием и багажом знаний, начитанный, со сформировавшейся ценностной моделью и принципами поведения, лидер и вдохновитель; однозначно ориентируется в инструментарии работы с данными, обладает навыками критического мышления, а его эмоциональный интеллект и стремление к постоянному самосовершенствованию делают его сильнее любой нейросети», – говорится в докладе.

«Подозреваем, что к 2050 году водораздел между менеджером и чиновником обмелеет, а границы профессии станут совсем прозрачными», – написано в докладе. По мнению политологов, к середине XXI века сам менеджмент как наука начнет выходить из кризиса. «Симбиоз практики и науки становится большим и ярким, а результат такого симбиоза приводит к уменьшению доли ошибок в управлении, которые не менее значимы, чем ошибки врачей или учителей», – говорится в докладе.

Спрогнозировали политологи и портрет будущего идеального губернатора, отмечает ТАСС. По их расчетам, губернатор 3.0 – это гибрид технократа и политика, который управляет регионом как сложной системой, настраивая ее под вызовы времени, сохраняет лояльность центру, но не забывает о нуждах жителей.

«Такой руководитель превращает регион в территорию не только стабильности, но и устойчивого развития, где власть – это не привилегия, а ответственность», – отмечается в докладе.

Эксперты полагают, что идеальный губернатор – 2050 сочетает эффективное управление, прозрачность, социальную ответственность и стратегическое мышление. «Ключевые качества и принципы работы: компетентность (имеет опыт в управлении экономикой, инфраструктурными проектами, социальной сферой); технократичность (принимает решения на основе анализа данных, а не популизма); профессионализм (окружает себя квалифицированной командой – эксперты, а не «свои люди»)", – говорится в докладе.

По мнению политологов, такой руководитель обязан быть ориентирован на гражданское общество и эволюцию публичной политики, «ведь именно она сформулировала бы образ идеального губернатора с акцентом на легитимность». Губернатор будущего – «это менеджер-инженер, который рассматривает регион как сложную систему, требующую тонкой настройки». Портрет идеального губернатора – это синтез менеджера, политика и социального архитектора, считают авторы доклада.

Авторы доклада: директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, социальный философ Борис Межуев, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, политический обозреватель ИА «АВРОРА» Федор Бирюков.

Москва, Елена Васильева

