Путин на 4 дня улетел в Китай

президент России четыре дня будет работать в Китае. Самолет Владимира Путина уже приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь, где, как сообщает пресс-служба Кремля, и началась программа четырехдневного визита российского лидера в Китай. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города – Тяньцзинь и Пекин.

В аэропорту Путина встречал почетный караул, член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае. Путин, сойдя с трапа, обменялся рукопожатиями с встречающими, сел в президентский «Аурус» и отбыл в предоставленную ему резиденцию.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.

Кроме того, по приглашению Си Цзиньпина, Аладимир Путин и еще 25 иностранных лидеров государств примут участие в большим военном параде, посвященном 80-летнему юбилею Победы над милитаристской Японией. Капитуляцию Япония подписала 3 сентября, что знаменовало собой конец Второй мировой войны.

Пекин, Елена Васильева

