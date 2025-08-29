В выходные в Москве ожидается резкое потепление до плюс 30

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается резкое потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время воздух может прогреться до 30°.

Так, в субботу, 30 августа, в ночное время возможен местами небольшой дождь при температуре до 17°. Днем без осадков. При этом в Москве до 28°, по области – до 29°, но при этом возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 31 августа, днем по области местами небольшой дождь. В Москве прогнозируется 27...29°, по области – до 29°.

В понедельник и вторник, 1 и 2 сентября, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11...16°, днем 21...26°.

Москва, Анастасия Смирнова

