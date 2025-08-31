Позывной «Бродяга»: о подвиге Героя России в зоне СВО сняли докудраму

В России готовится премьера документального веб-сериала о подвиге в зоне специальной военной операции спецназовца с позывным «Бродяга», отмеченного указом президента РФ Владимира Звездой Героя России.

Как пояснил автор ленты – политолог и журналист Алексей Мартынов, фильм рассказывает о событиях весны 2023 года, когда группа разведчиков 14 бригады спецназа ГРУ получила задачу удержать позиции, провести разведку и нанести поражение врагу в восточной части города Угледара в Донецкой Народной Республике.

Москва, Анастасия Смирнова

