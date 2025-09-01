Начало осени в Москве будет преимущественно без осадков

На предстоящей неделе в московском регионе ожидается комфортная погода преимущественное без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха будет держаться около 20 градусов.

Небольшой дождь возможен во вторник, 2 сентября. В ночное время воздух остынет до 10…13°. Днем до 19…21°.

В среду, 3 сентября, осадки не ожидаются. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем в столице 19...21°, в Подмосковье 17...22°.

В четверг, 4 сентября, ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в столице 20...22°, в Подмосковье – 18...23°.

В пятницу, 5 сентября, ночью 6...11°, днем 18...23°. В субботу, 6 сентября, ночью 7...12°, днем 20...25°.

Москва, Анастасия Смирнова

