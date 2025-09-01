ФАС выявила медицинский картель почти на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму 949 млн рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено дело в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

«ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах», – уточнили в ФАС.

В ведомстве уточнили, что признаки незаконного соглашения выявлены в Москве, Северной Осетии, Ростовской области и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», – отметили в пресс-службе ФАС.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube