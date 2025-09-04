Гидрометцентр: выходные в Москве будут теплыми и без дождя

В ближайшие дни в московском регионе ожидается усиление влияния антициклона на погоду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, есть шансы, что облаков станет меньше и погода станет солнечной.

Синоптики обратили внимание, что температуры воздуха будет существенным – после прохладных ночей в дневные часы воздух сможет неплохо прогреться. Средняя суточная температура будет выше нормы примерно на 2-3°.

Ближайшие дни ожидаются без осадков. В ночное время воздух будет остывать до 7-9°. В дневное время ожидается до 20° и выше. Самыми теплыми могут оказаться предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября, в регионе прогнозируется до 24-25°.

В начале новой недели эта тенденция может получить продолжение. «В понедельник и вторник, 8 и 9 сентября, переменная облачность, без осадков, ночью 8...13°, днем 20...25°, ветер слабый», – уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube