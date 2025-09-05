Москва настойчиво призывает Токио признать итоги Второй мировой войны

Москва призывает власти Японии признать в полном объеме итоги Второй мировой войны, а также долю ответственности Токио за развязывание мирового конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России приветствии министра иностранных дел Сергея Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта», – говорится в заявлении Лаврова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube