Суд не стал арестовывать актрису Аглаю Тарасову по делу о контрабанде наркотиков

Актрисе Аглае Тарасовой, известной по фильмам «Лед», «Холоп» и многочисленным сериалам, Домодедовский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, хотя следствие ходатайствовало о ее домашнем аресте.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК о контрабанде наркотических средств, по которой грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей.

По данным прессы, актриса была задержана 28 августа сотрудниками аэропорта «Домодедово» после ее прилета из Тель-Авива с вейпом ссодержанием 0,38 грамма гашиш-масла, которое в Израиле не является запрещенным веществом.

Москва

