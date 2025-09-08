Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы привлек компанию «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ.

«Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube