Понедельник, 8 сентября 2025, 18:02 мск

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Фото: Reuters

Таганский районный суд Москвы привлек компанию «Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ.

«Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Москва, Анастасия Смирнова

