МИД России вызвал посла Аргентины

Сегодня в МИД России был приглашен посол Аргентины в Москве Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности республики Патрисии Буллрич о якобы причастности Москвы к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине.

«До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – заявил МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Буллрич.

Москва, Анастасия Смирнова

