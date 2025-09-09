В Москве врач скорой помощи, приехавший на вызов к ребенку, выпал из окна

Врач московской скорой помощи погиб после того, как ответил на телефонный звонок матери во время оказания медпомощи ребенку. Коллеги не сразу заметили его отсутствие и нашли его уже мертвым, сообщили «Российской газете» очевидцы.

По нашим данным, сотрудник неотложки с коллегами прибыл в ЖК «Династия», чтобы оказать помощь ребенку. У пациента была высокая температура, но никаких серьезных рисков не наблюдалось.

Пока коллеги врача работали с ребенком, тот ненадолго отошел в другую комнату, чтобы ответить на телефонный звонок. Через некоторое время местные жители, гулявшие с собакой, нашли мужчину под окнами высотки.

«Сначала мы с мужем услышали странный звук, обернулись и увидели сам момент падения, – рассказывает местная жительница Александра. – Первым делом муж вызвал полицию, я пошла к охране самого жилого комплекса. Минут 15 мы были одни с погибшим».

Спустя какое-то время на улицу вышли коллеги врача: они уже несколько минут искали его в квартире и в подъезде. Отец ребенка, которому медики оказали помощь, решил выглянуть в окно и увидел погибшего.

По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Москва, Елена Васильева

