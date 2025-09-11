В России изменили правила надзора за автобусными перевозками

В России поменялись правила надзора за автобусными перевозками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства о поправках в соответствующее законодательство. В соответствие с последней редакцией закона о федеральном надзоре приводится положение о федеральном госконтроле (надзоре) на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

В ТАСС заявили об ошибке нескольких СМИ, сообщивших об изменениях правил самих перевозок. Как пишет агентство, нововведения затрагивают работу мобильного приложения «Инспектор» при проведении проверок, а также возможность проведения профилактического визита по инициативе контролируемого лица. «Другие аспекты деятельности компаний в сфере перевозок, а также правила и порядок автобусных перевозок... никак не затрагиваются»,– указывает ТАСС.

РИА «Новости» заявили, что, согласно тексту документа, подлежащие лицензированию перевозки пассажиров на автобусах переносятся из одной группы тяжести надзора в другую: из группы значительного риса («Б») в группу высокого риска («А»). Как объяснило агентство, для субъектов из категории высокого риска предусмотрены обязательные профилактические мероприятия. Это может быть инспекционный визит, контрольная закупка, рейдовый осмотр, документарная проверка или выездная проверка – все эти меры обязательны к применению раз в два года. Другая опция – ежегодный профилактический визит. Для объектов значительного риска, как пишет РИА «Новости», не требуются плановые контрольные мероприятия.

Москва, Елена Васильева

