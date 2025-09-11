В Росгвардии восстановили танковые подразделения

В составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

«За счет расширения линейки применяемого войсками «тяжелого» вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», – цитирует Золотова пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в Рязанской области уже прошли масштабные учения по боевому применению группировки войск Росгвардии.

Войска Росгвардии привлекаются к специальной военной операции, в которой приняли участие все артиллерийские подразделения и части ведомства, ими выполнено более 60 тысяч огневых и тактических задач. На вооружении Росгвардии поступили танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, уточнил Золотов.

