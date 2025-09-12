Писатель Эдуард Тополь* признан иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте пояснили, что поводом для включения писателя в реестр иноагентов распространение им недостоверной информации о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Он также выступал против специальной военной операции на Украине.

По данным из открытых источников, Тополь*, настоящее имя которого Эдмон Топельберг, в 1978 году эмигрировал из СССР в США, а позже жил в Израиле. Является автором романов «Завтра в России», «Ловушка для Горби», «Россия в постели» и других.

*физическое лицо, признанное в России иноагентом

Москва, Анастасия Смирнова

