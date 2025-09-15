В Москву скоро вернутся дожди

В московском регионе во второй половине начавшейся недели ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха остается выше нормы.

Как отмечают синоптики, в первые дни недели в центр Европейской России с южными ветрами будет поступать теплый воздух. После полудня в Москве будет солнечно и до 21…24°, а ночи станут менее прохладными – до 10-13°.

Во второй половине недели характер погоды изменится. Со среды, 17 сентября, прогнозируются небольшие дожди, дневная температура воздуха не превысит 20°.

«В целом в течение недели прогнозируются колебания температуры в небольших пределах, превышающих норму», – пояснили в Гидрометцентре.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube