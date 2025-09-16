Федеральный бюджет России на 2026 год снова будет «военным» – Медведев

Федеральный бюджет на будущий 2026 год сохранит военную направленность. Об этом заявил председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече с депутатами Госдумы от «ЕР».

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», – сказал лидер «единороссов», слова которого приводит ТАСС.

По его словам, для «Единой России» важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий «Народной программы» партии, исполнять ее и достигать цели развития, которые были озвучены главой российского государства Владимиром Путиным.

«Единая Россия» обязана гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств: это пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое», – подчеркнул Медведев.

Москва, Анастасия Смирнова

