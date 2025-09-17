Бизнесмен-иноагент Чичваркин* заочно арестован в России

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении признанного иноагентом бизнесмена Евгения Чичваркина*, который обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Предприниматель заочно арестован на два месяца. Как пояснила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, срок исчисляется с момента передачи бизнесмена правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ.

* внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории РФ

Москва, Анастасия Смирнова

