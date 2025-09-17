Число пользователей мессенджера МАХ превысило 35 млн

Число зарегистрированных пользователей национального мессенджера МАХ превысило 35 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

«С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек», – цитирует его слова ТАСС.

Кириенко подчеркнул, что MАХ всегда будет бесплатным для граждан РФ. Те функционалы, которые в других мессенджерах «закрываются премиум-подпиской, в MАХ можно реализовать бесплатно», заверил руководитель VK.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube