СМИ: Дмитрий Козак уходит из администрации президента РФ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением чиновника.

По словам одного из собеседников издания, в среду планируется его встреча с коллективом. Оба источника заявляют, что Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Козак считается одним из давних соратников главы государства. В 2000 году с приходом Путина на пост президента Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство, после чего занимал другие посты в органах власти.

Москва, Анастасия Смирнова

