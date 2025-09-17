российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 21:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Дмитрий Козак уходит из администрации президента РФ

Дмитрий Козак. Фото из архива пресс-службы Кремля

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением чиновника.

По словам одного из собеседников издания, в среду планируется его встреча с коллективом. Оба источника заявляют, что Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Козак считается одним из давних соратников главы государства. В 2000 году с приходом Путина на пост президента Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство, после чего занимал другие посты в органах власти.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,