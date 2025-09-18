российское информационное агентство 18+

Качество и стоимость услуг ЖХК больше всего тревожат россиян – Москалькова

В настоящее время качество и стоимость жилизно-коммунальных услуг больше всего тревожат россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском форуме развития ЖКХ.

«Качество и стоимость услуг (ЖКХ) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», – констатировала омбудсмен, слова которой цитирует «Прайм».

Москалькова также обратила внимание, что часто получает обращения по проблемам аварийного и ветхого жилья.

Москва, Анастасия Смирнова

