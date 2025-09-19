Белый список ресурсов, которые будут доступны без интернета, будет обновляться еженедельно

Перечень ресурсов, которые будут доступны в РФ в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться еженедельно. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на Kazan Digital Week.

«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться», – сказал Шадаев.

Министр уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов.

Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На прошлой неделе Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.

Позже министерство сообщило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. «Белый список» будет расширяться в несколько этапов, в него будут добавлены сайты Госдумы, Совфела, МЧС, Генпрокуратуры, точняет ТАСС.

Москва, Елена Васильева

