Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы, Россия сохранит контрольный пакет акций в компаниях, имеющих стратегическое значение. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2026-2028 годов, сообщает ТАСС.

«Также планируется приватизация крупнейших госкомпаний с госучастием. Мера будет способствовать пополнению бюджета от продажи долей РФ в компаниях. При этом государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях – естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение», – отмечается в материалах Минфина.

Москва, Елена Васильева

