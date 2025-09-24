Минфин увеличит ставку НДС и снизит порог доходов для уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей

Министерство финансов России увеличит стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Об этом говорится в сообщении Минфина, которое цитирует ТАСС.

«Также в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс [РФ], направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п. п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», – говорится в документе.

Кроме того отмечается, что повышение цен вследствие роста ставки НДС будет умеренным и ограниченным. «При этом допдоходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что уже в среднесрочной перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда. А это в свою очередь позволит ЦБ снизить ключевую ставку. В итоге страна сможет выйти на низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики», – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Минфин планирует снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 млн рублей.

В Минфине уточняют, что снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с дроблением бизнеса, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогооблажения.

Москва, Елена Васильева

