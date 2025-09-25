Сентябрь в Москве завершится октябрьской погодой

В последние дни сентября в московском регионе значения средней суточной температуры окажутся немного ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные ожидаются осадки.

Так, в субботу, 27 сентября, ночью по области местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 7°. Днем также возможны осадки, местами умеренные. При этом воздух прогреется не выше 13°.

В воскресенье, 28 сентября, также вероятны дожди. Ночью похолодает в Москве до 4...6°, по области – до 1...6°. Днем в столице 9...11°, в Подмосковье – 7...12°.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, в ночное время прогнозируются заморозки. Днем температура воздуха не превысил 11-13°. Осадки не ожидаются.

Москва

