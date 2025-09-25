Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 14-часовой полет над акваторией Берингова и Охотского морей

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Как сообщает Министерство обороны РФ, продолжительность полета составила более 14 часов.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», – уточнили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Москва, Анастасия Смирнова
