Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 14-часовой полет над акваторией Берингова и Охотского морей

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Как сообщает Министерство обороны РФ, продолжительность полета составила более 14 часов.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», – уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube