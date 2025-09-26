МИД России объявил о введении санкций против представителей Британии

Москва ввела санкции против представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании в ответ на сохраняющийся антироссийский конфронтационный курс Лондона. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

«В их числе лица, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений, а также причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, в том числе фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о нашей стране», – уточнили в ведомстве.

В санкционный список включены подданные Великобритании, а также «сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию».

МИД России подчеркнул, что «любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и «изоляцией» России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны».

«Работа над расширением российского «стоп-листа», обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряженности в Европе и мире, будет продолжена», – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

