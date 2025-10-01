Писатель-иноагент Быков* заочно приговорен в России к 7 годам колонии

Черемушкинский суд Москвы вынес заочный приговор признанному в России иноагентом писателю Дмитрию Быкову* по уголовному делу о распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента.
Как уточняет «Интерфакс», ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии общего режима.
Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что в 2023 году писатель-иноагент разместил в открытом доступе видеоролик со своим интервью, в котором была заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, фигурант допустил нарушение законодательства об иноагентах.
Министерство юстиции РФ признало Быкова* иностранным агентом в июле 2022 года. По данным СМИ, писатель проживает за пределами России.
*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом
Москва, Анастасия Смирнова
