Четверг, 2 октября 2025, 17:08 мск

Число пользователей мессенджера МАХ превысило 40 млн

В российском национальном мессенджере МАХ зарегистрировались более 40 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба электронной платформы.

Как отмечается, с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений. К тестированию каналов в МАХ подключились более 8000 авторов из социальных сетей, в их числе известные актеры, музыканты и другие.

Москва, Анастасия Смирнова

