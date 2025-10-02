Число пользователей мессенджера МАХ превысило 40 млн

В российском национальном мессенджере МАХ зарегистрировались более 40 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба электронной платформы.

Как отмечается, с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений. К тестированию каналов в МАХ подключились более 8000 авторов из социальных сетей, в их числе известные актеры, музыканты и другие.

Москва, Анастасия Смирнова

