Умерла народная артистка России Нина Гуляева

В Москве скончалась вдова знаменитого советского актера Вячеслава Невинного – народная артистка России Нина Гуляева на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», – говорится в сообщении театра, где служила актриса.

Впервые на мхатовскую сцену Гуляева вышла более 70 лет назад, будучи студенткой Школы-студии МХАТ, а в 1954-м вступила в труппу театра.

В пресс-службе уточнили, что прощание с актрисой пройдет в МХТ им. Чехова. Дата и время траурной церемонии будет определено позже.

Москва, Анастасия Смирнова

