Песков рассказал, кто поздравит Путина с днем рождения «тепло и с любовью»

Президент России Владимир Путин отметит свой 73-й день рождения на работе. Об этом сегодня в ходе брифинга со СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у главы страны 7 октября запланировано, в том числе, совещание с членами Совбеза.

Кроме того, Путин будет принимать поздравления от своих иностранных коллег, будут проведены несколько международных телефонных переговоров.

Поздравит президента и родня, в частности, внуки. По словам Пескова, «внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью».

Москва, Елена Васильева

