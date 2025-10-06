российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Понедельник, 6 октября 2025, 15:22 мск

Песков рассказал, кто поздравит Путина с днем рождения «тепло и с любовью»

Фото: архив Кремля

Президент России Владимир Путин отметит свой 73-й день рождения на работе. Об этом сегодня в ходе брифинга со СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у главы страны 7 октября запланировано, в том числе, совещание с членами Совбеза.

Кроме того, Путин будет принимать поздравления от своих иностранных коллег, будут проведены несколько международных телефонных переговоров.
Поздравит президента и родня, в частности, внуки. По словам Пескова, «внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью».

Москва, Елена Васильева

