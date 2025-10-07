Скрывающегося в России после свержения Башара Асада отравили. Он был доставлен в больницу в Подмосковье в критическом состоянии, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на организацию по защите прав человека в Сирии (OSDH).

По данным OSDH, бывший президент Сирии был госпитализирован 20 сентября и находился в больнице до 29 сентября. «Мы до сих пор не знаем, кто отравил Башара Асада, но из надежного источника нам стало известно, что это было не пищевое отравление, а именно отравление», – говорится в заявлении сирийской НПО.

«После поступления в больницу Башар Асад был доставлен в отделение неотложной помощи и помещен в критическом состоянии в реанимацию частной больницы в Подмосковье», – добавили в организации. По ее данным, «Асад был отравлен у себя дома, где проживает на вилле, где его передвижения были строго ограничены».

Состояние здоровья бывшего президента Сирии в настоящее время стабильное. Причина отравления ещё не установлена. «Мы обратились к российским властям с просьбой прояснить, что произошло и кто его отравил», – сообщила Сирийская организация по правам человека со ссылкой на источник, который «подтвердил, что российское правительство не причастно к этому делу».

НПО предлагает одно из возможных объяснений: желание «вовлечь российское правительство», которое предложило Башару Асаду убежище после свержения, «и дать понять, что президент Путин не способен его защитить».

Москва, со своей стороны, пока не прокомментировала этот вопрос.

Отметим что накануне ситуацию в Сирии, равно и как урегулирование других боевых вопросов на Ближнем Востоке обсуждали Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху – у них состоялся большой телефонный разговор.

Москва, Елена Васильева

