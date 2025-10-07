Вы доверяете мессенджеру МАХ? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Национальный мессенджер МАХ постепенно становится в России безальтернативным средством связи, особенно – в условиях ограничений мобильного интернета и блокировки других аналогичных сервисов. По последним данным, уже порядка 40 млн россиян используют новый мессенджер.

Согласно планам, которые были озвучены представителями власти, национальный мессенджер станет также вариантом авторизации на портале «Госуслуги» и полной самоидентификации с использованием электронных документов.

Между тем, судя по публикациям в социальных сетях, многие пользователи выражают опасения относительно полной самоидентификации и риска отслеживания частной переписки или разговоров в МАХ. Также остается риск взлома со стороны кибермошенников. Возможны и другие экстренные ситуации, в том числе, с потерей телефона с полным доступом к документам, что грозит обернуться неправомерным их использованием третьими лицами.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Вы доверяете мессенджеру МАХ?»

Варианты ответов:

Да

Нет

Сомневаюсь

Пользуюсь другими мессенджерами

Ваш вариант

В голосовании на сайте предполагается выбор одного варианта ответа. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

© 2025, РИА «Новый День»

