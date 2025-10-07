«Народ все равно найдет способ выпить»: итоги голосования об алкогольных ограничениях в России

Алкогольные ограничения в России не принесут желаемые результаты с уменьшением пьянства. Как считает большинство (почти 70%) участников опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День», «народ все равно найдет способ выпить».

Только 23,89% респондентов полагают, что ограничения могут быть действенными. Еще 7,05% проголосовавших заявили, что им все равно, поскольку их эта проблема не касается.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 29 июля по 7 октября 2025 года. В голосовании приняли участие 1503 человека.

