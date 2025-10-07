российское информационное агентство 18+

Вторник, 7 октября 2025, 18:49 мск

Мессенджер МАХ подключил сервис для электронного подписания документов

Фото: max.ru

В национальном мессенджере МАХ появился сервис для электронного подписания документов через приложение «Госключ» с помощью специального чат-бота.

Как сообщила пресс-служба платформы, речь идет о подписании договоров купли-продажи, обращений в суд и других документах.

«Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи», – уточнили в администрации национального мессенджера МАХ.

В настоящее время на сайте РИА «Новый День» проходит голосование. Читателям предлагается ответить на вопрос: доверяете ли вы мессенджеру МАХ?

Москва, Анастасия Смирнова

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

