Глава СПЧ: правила шариата для курьеров-мусульман противоречат Конституции России

Богословное заключение Духовного управления мусульман (ДУМ) России о недопустимых для доставки курьерами-мусульманами некоторых товаров и продуктов противоречит основному закону РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», – цитирует его заявление телеграм-канал СПЧ.

Фадеев обратил внимание, что статья 14 Конституции закрепляет принцип светского государства и означает, что религиозные организации не могут брать на себя функции органов публичной власти.

Кроме того, по словам главы СПЧ, речь идет о нарушении статьи 8 Конституции о единстве экономического пространства и свободном перемещении товаров и услуг, статью 37 о свободе труда, а также статью 19 Основного закона с запретом на безосновательное ограничение свободы труда по признаку религиозной принадлежности.

Как считает Фадеев, решение ДУМ нарушает также статью 29 Конституции, запрещающую разжигание религиозной розни. «Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», – подчеркнул глава СЧП.

Накануне Духовное управление мусульман России решило разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные) и опубликовало фетву с разъяснениями правил работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube