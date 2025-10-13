Сепаратизм или пренебрежение? В СПЧ обратили внимание на автомобильные госномера без триколора

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить пристальное внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. По мнению руководителя СПЧ, речь может идти о сепаратизме и пренебрежении к государству.

Фадеев отметил, что в настоящее время для автомобильных госномеров действуют два ГОСТа – от 1993 года, согласно которому печать цветного флага необязательна, и 2018 года, по которому флаг обязателен.

«Некоторые владельцы новых авто перевешивают на них ранее выданные номерные знаки и сознательно изготавливают себе дубликат ГРЗ без триколора», – пояснил Фадеев.

При этом глава СПЧ подчеркнул, что «трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики».

«То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае – это повод обратить на таких граждан внимание», – заявил Фадеев.

По его мнению, такую практику необходимо пресечь, установив единый стандарт для госномеров и дать срок привести их в соответствие, например, в течение года.

«С учетом того, на каких автомобилях приходиться видеть ГРЗ без триколора, думаю, это не станет финансовой проблемой для их владельцев», – заявил глава СПЧ.

При этом речь не идет о запрете госномеров квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских автомобилей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

