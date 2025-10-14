Арктика особенно подвержена климатическим изменениям

Среднегодовая температура в России растет в 2,6 раза быстрее, чем в среднем по миру, что делает климатические изменения особенно актуальной проблемой для страны. Об этом сообщил «Российской газете» первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

«Темпы роста среднегодовой температуры на территории России в 2,6 раза превышают темпы роста глобальной температуры. Арктическая зона России особенно подвержена изменению климата», – отметил он.

Колесников подчеркнул, что эти условия нельзя игнорировать эти условия, потому что они будут непосредственным образом влиять на экономику: где-то предоставляя возможности для развития, но где-то, наоборот, нести риски для экосистем и инфраструктуры.

Так, ущерб для зданий и сооружений в Арктической зоне к 2050 году может составить в среднем для различных сценариев около 10 трлн рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

