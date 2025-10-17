В Москве установилась дождливая погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после небольшого потепления в ночь на воскресенье температура воздуха понизится.

В субботу, 18 октября, вероятен небольшой дождь, местами умеренный. Ночью в Москве 4...6°, по области 2...7°. Днем в столице воздух прогреется до 7...9°, в Подмосковье – до 5...10°.

В воскресенье, 19 октября, также будет дождливо. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем в столице температуре воздуха поднимется до 6...8°, в Подмосковье – до 3...8°.

В начале следующей недели в облачном покрове могут появится прояснения, но местами без осадков не обойдется. В ночное время ожидается 1...6°, днем 4...9°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube