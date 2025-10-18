В Москве ожидается скорое потепление

В московском регионе во второй половине следующей недели ожидается потепление. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с пятницу до воскресенья воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов.

«Такая температура уже будет выше нормы на 3 градуса примерно», – пояснил метеоролог в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, во вторник и в среду ночью в московском регионе прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, днем – до плюс 8 градусов. В темное время суток возможно выпадение небольших фракций мокрого снега.

Москва, Анастасия Смирнова

