Глава Роспатента объяснил, почему Shaman получил отказ в регистрации товарного знака «Я русский»

Причиной отказа в регистрации товарного знака «Я русский», который пытался оформить на себя известный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, является общеупотребимость этого выражения и его общеизвестное семантическое значение. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов в комментарии РИА «Новости».

«Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков», – пояснил Зубов.

По его словам, общеупотребимое слово или выражение с общеизвестным семантическим значением не может выполнять функцию товарного знака.

Певец Shaman, получивший известность после исполнения композиции «Я русский», в октябре 2024 года подавал две заявки на регистрацию товарного знака с таким названием. Под этим брендом планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию, а также парфюмерию и косметические средства.

