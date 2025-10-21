российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 17:21 мск

Москвичей предупредили о сильном тумане

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением видимости на дорогах. Как говорится в сообщениях региональных главков МЧС, предстоящей ночью ожидается сильный туман.

Как уточнили в ведомстве, в период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200 – 700 метров.

В МЧС рекомендовали всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Москва, Анастасия Смирнова

