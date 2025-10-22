Генштаб РФ привлечет резервистов на фоне активных ударов ВСУ по гражданским объектам

Министерство обороны РФ подготовило законопроект, который предполагает привлечение резервистов к защите гражданских инфраструктурных объектов в условиях участившихся атак вооруженных формирований Украины с помощью дальнобойных беспилотников.

Как сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, этим документом уточняются цели использования резервистов. В частности, предусматривается возможность их направления по указу главы государства на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам.

По его словам, решение назрело в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории РФ. В этой ситуации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.

Замглавы Генштаба РФ обратил внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв.

Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.

Цимлянский подчеркнул, что важно не путать резервистов с «контрактниками» – действующими военнослужащими. По его словам, главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.

Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных Силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.

«Ни о какой мобилизации речь не идет», – заверил представитель Генштаба РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube